В Уфе подорожала аренда малогабаритных квартир

Сейчас самые дорогие малогабаритные квартиры сдаются, конечно, в Москве (35 899 рублей в месяц, +11,5% за год).

На втором месте – Сочи (30 532 рубля в месяц, +19,2%), и темпы роста цен там такие, что в скором времени он может обогнать Москву.

В топ-5 рейтинга – Санкт-Петербург (23 765 рублей в месяц, +4,4%), Московская область (23 120 рублей в месяц, +14,6%) и Хабаровск (22 130 рублей в месяц, +9,2%).

Уфа (13 368 рублей в месяц, +11%) в этом списке на 34 строчке: аренда малогабаритной квартиры здесь обойдется чуть дороже, чем в Челябинске (12905 рублей в месяц, +17,8%), но дешевле, чем в Казани (16 927 рублей в месяц, +5,3%).

Из рассматриваемых городов за год аренда таких квартир подешевела только в Махачкале (12 000 рублей в месяц, -7%), Череповце (12 328 рублей в месяц, -5,6%) и Волжском (8500 рублей в месяц, -0,5%).

Быстрее всего растет цена аренды в Чебоксарах (11 928 рублей в месяц, +35,3%), Курске (10 755 рублей в месяц, +29%) и Ульяновске (10 818 рублей в месяц, +28,9%).