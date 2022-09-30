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В Башкортостане руководство колледжа пойдет под суд за махинации

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Следствие выявило 22 случая мошенничества и 22 факта неправомерного оборота средств платежей со стороны директора и трех бухгалтеров колледжа в Ишимбае.

По версии следствия, 62-летний директор колледжа в 2018 году повысил зарплату своим подчиненным. Им был подписан соответствующий приказ и платежные поручения, но сами работники о повышении не знали. В течение всего этого года сотрудники колледжа получали зарплату в прежнем объеме.

Разницу в суммах забирали себе руководитель и трое бухгалтеров, составляя поручения о переводе этих денег на свои счета. За год действия такой схемы ими похищено более 800 тысяч рублей.

Теперь они понесут наказание по статьям 159 («мошенничество») и 187 («неправомерный оборот средств платежей») УК РФ.

Сейчас следователи проверяют обвиняемых на причастность к другим аналогичным преступлениям.

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