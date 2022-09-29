В Башкортостане изменится размер материнского капитала

Следующая индексация произойдет первого февраля 2023 года.

Размер материнского капитала на первого ребенка составит 589,5 тыс. рублей (что на 65 тыс. рублей больше, чем в 2022 году), на второго – 779 тыс. рублей (на 85,9 тыс. рублей больше, чем в 2022 году).

Если семья уже оформляла маткапитал на первого ребенка, то размер выплаты на второго ребенка составит 189,5 тыс. рублей, что на 20,9 тыс. рублей больше, чем в 2022 году.

По поручения Владимира Путина, начиная с 2022 года размер материнского капитала индексируется ежегодно с первого февраля по уровню фактической инфляции за предыдущий год. В 2022 году, по макропрогнозу, годовая инфляция составит 12,4%. Дополнительные затраты уже учтены в бюджете на следующий год.