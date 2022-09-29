В Башкортостане изменится размер материнского капитала

Пресс-служба Минтруда России обнародовала данные по следующей индексации материнского капитала.
Следующая индексация произойдет первого февраля 2023 года.
Размер материнского капитала на первого ребенка составит 589,5 тыс. рублей (что на 65 тыс. рублей больше, чем в 2022 году), на второго – 779 тыс. рублей (на 85,9 тыс. рублей больше, чем в 2022 году).
Если семья уже оформляла маткапитал на первого ребенка, то размер выплаты на второго ребенка составит 189,5 тыс. рублей, что на 20,9 тыс. рублей больше, чем в 2022 году.
По поручения Владимира Путина, начиная с 2022 года размер материнского капитала индексируется ежегодно с первого февраля по уровню фактической инфляции за предыдущий год. В 2022 году, по макропрогнозу, годовая инфляция составит 12,4%. Дополнительные затраты уже учтены в бюджете на следующий год.
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