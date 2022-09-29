В Уфе построят 2 высотки в скандальном квартале

Ранее мы писали о том, что администрация в скором времени изымет у жильцов и снесет четыре аварийных двухэтажных дома в этом квартале.

Сегодня, 29 сентября, мэрия опубликовала проект планировки квартала, согласно которому:

– будут построены два жилых здания – высотой 3-35 этажей с подземной автостоянкой на 124 машиноместа (номер 1 на плане выше) и высотой 36 этажей со встроенными предприятиями обслуживания (номер 2 на плане);

– будет построена подземная многоярусная автостоянка на 364 машиноместа (номер 4 на плане);

– появится блочная комплектная трансформаторная подстанция (номер 6 на плане).

Напомним, что в сентябре 2020 года Радий Хабиров запретил скандальную стройку в этом квартале. Застройщик планировал возвести 34-этажный жилой комплекс, однако жители квартала были против: они считали, что высотка представляет опасность для ближайших домов, так как при возведении другого здания несколько лет назад на стенах соседних домов образовались трещины.

Тогда при проверке законности этой стройки был выявлен «ряд существенных нарушений градостроительного и земельного законодательства». Кроме того, она началась до полного расселения жителей ближайших ветхих домов, что также незаконно.