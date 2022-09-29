В Башкортостане откроется цех по производству рабочих перчаток

«В нашей особой экономической зоне "Алга" мы готовы запустить новое производство. ПО "Аркада", которое входит в группу компаний "Комбинат рабочей одежды", открывает цех по производству рабочих перчаток.

Проектная мощность – пять млн пар в год. Помещение и оборудование уже готовы, сейчас здесь набирают сотрудников, более ста человек.

"Аркада" – один из 12 резидентов нашей особой экономической зоны. Компания работает с декабря 2021 года.

Мы постарались на площадке "Алги" создать условия, в которых предприниматели могли бы спокойно и уверенно развиваться. Я рад, что это дает результаты», – написал Радий Хабиров.

Особая экономическая зона – это территория, на которой действует льготный режим для предпринимателей. «Алга» в 2021 году была признана самой динамично развивающейся ОЭЗ в России.