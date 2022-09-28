В Башкортостане назначены три новых прокурора

Прокурором Кумертау сроком на пять лет назначен Артур Юсупов. Он работает в органах прокуратуры с 2007 года, окончил БашГУ по специальности «юриспруденция».

Межрайонным прокурором Туймазинского района сроком на пять лет назначен Азамат Насыров. Его карьера в прокуратуре началась в 2001 году, окончил БашГУ по специальности «юриспруденция».

Прокурором Янаульского района сроком на пять лет назначен Булат Галиакберов. Он был принят на службу в органы прокуратуры в 2010 году, окончил БашГУ по специальности «юриспруденция».