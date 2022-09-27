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Сколько зарабатывают мобилизованные в Башкортостане и почему забирают без медкомиссии?

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ЦУР опубликовал видеозапись эфира, в котором даются ответы на наиболее часто задаваемые вопросы частичной мобилизации в регионе, а также о правах мобилизованных граждан.

– На время мобилизации трудовой договор приостанавливается, работодатель не имеет права его расторгнуть и обязан вернуть работника на прежнее место на прежних условиях после окончания службы.

– Мобилизация является основанием для подачи заявления на реструктуризацию кредита и отсрочку платежей.

Но эта мера пока что носит рекомендательный характер, так что кредитная организация может ответить отказом. В таком случае можно обратиться с заявлением в Банк России.

– Если супруга беременна, ее мужа все равно могут мобилизовать. Исключение – в семье более четырех детей в возрасте до 16 лет либо три ребенка и беременность более 22 недель.

– Если в семье есть инвалид и больше за ним ухаживать некому, это служит поводом для отвода от мобилизации.

– Сроки увода мобилизованных в отпуск не определены и будут зависеть только от ситуации.

– Демобилизованных весной могут мобилизовать повторно, особенно если востребована специальность.

– Мобилизованные приравниваются к контрактникам по всем параметрам.

– «При ведении активных боевых действий можно зарабатывать от 200 до 300 тыс. рублей в месяц». Мобилизованный может указать любой счет, куда будут поступать выплаты.

– Если человек не предъявляет жалобу на состояние здоровья, то его мобилизуют без медосмотра, так как категория годности уже проставлена в военном билете. Если предъявляет – его направляют на медосмотр.

– Аспирантура и ординатура пока не являются основанием для отвода от мобилизации. Если студент уже оплатил учебу и его мобилизуют – оформляется академический отпуск. Стоимость обучения по возвращении не будет повышена.

– Срок службы засчитывается в стаж при начислении пенсии.

– Люди с двойным гражданством также обязаны мобилизоваться по повестке.

– Женщин не мобилизуют, но они могут служить по контракту при желании.

Кто может вручить повестку и что будет с уклонистами?

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