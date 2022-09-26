Радий Хабиров: «99,9% того, что пишут о мобилизации – это ложь»

«Я прошу политический блог вместе с руководителями наших средств массовой информации организовать работу по борьбе с фейками.

99,9% того, что пишут и придумывают – это ложь. Ложь не оттого, что бабушке делать нечего и она сочиняет в силу каких-то своих ярких фантазий, это целенаправленная атака на внутриполитическую ситуацию в нашей стране и в нашей республике. Поэтому вы должны очень умело рассказывать, что происходит и как происходит.

Наши жители очень уверенно, спокойно, с достоинством отправляются на выполнение задач. Это надо показывать и защищать их от этой лжи», – сказал Радий Хабиров.

Также глава республики поручил назначить фельдшеров и своих советников на общественных началах, которых направят в места проведения боевого слаживания.