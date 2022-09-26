Радий Хабиров поручил разобраться с каждым случаем ошибочной мобилизации

«Конечно, имеет значение выполнение этой задачи. И мы ее выполним, в этом сомнений нет.

Единственная просьба – все-таки мы фиксируем, что к нам обращаются жители, которые предоставляют документы о том, что в силу тех или иных льгот, которые они имеют в соответствии с законом, их мужья, сыновья или братья не должны быть мобилизованы, то есть возникают какие-то спорные моменты.

Вы, главы муниципалитетов, сейчас, после завершения совещания отодвигаете в сторону все свои дела, выходите на военные комиссариаты и начинаете работать со списками.

В первую очередь отрабатывайте те обращения, которые к вам поступили, и по каждой фамилии надо разобраться. Если вы видите, что представленные обстоятельства являются препятствием для мобилизации – соответственно, решайте вопрос вплоть до отзыва.

Мы от призывного ресурса отправляем чуть больше одного процента, это небольшая группа и здесь по каждой фамилии можно разобраться. До пятницы мы все вопросы должны решить», – сказал Радий Хабиров.