В Башкортостане второй раз за год поднимут тарифы ЖКХ

С первого июля все тарифы поднялись в среднем на 4%. Это было плановое повышение, с 2020 года тарифы поднимают каждый год в середине лета.

Теперь правительство, однако, приняло решение перенести индексацию с первого июля 2023 года на первое декабря 2022, то есть в этом году цены поднимутся дважды.

Изменение стоимости затронет холодную и горячую воду, электроэнергию, тепло, газ и твердые коммунальные отходы. В среднем тарифы вырастут сразу на 9%.

Минэкономразвития объясняет это необходимостью обеспечения бесперебойной работы и развития инфраструктуры ЖКХ по всей стране, а также предоставления качественных жилищно-коммунальных услуг для населения.

При этом в министерстве обещают, что следующая индексация произойдет первого июля 2024 года.