В Уфе похолодает до +1°

По прогнозу Гидрометцентра, эта рабочая неделя в Уфе еще будет по-осеннему прохладной, но зато осадки обещают только в первой половине.

Понедельник, 26 сентября: до +14°, облачно, дождь, в ночь на вторник – +5°, временами небольшой дождь.

Вторник, 27 сентября: до +10°, облачно, без осадков, в ночь на среду – +1°, без осадков.

Среда, 28 сентября: до +10°, облачно с прояснениями, без осадков, в ночь на четверг – +3°, без осадков.

Четверг, 29 сентября: до +10°, облачно, без осадков, в ночь на пятницу – +2°, без осадков.

Пятница, 30 сентября: до +11°, переменная облачность, без осадков, в ночь на субботу – +4°, без осадков.