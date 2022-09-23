В Башкортостане открылся новый центр позитронно-эмиссионной томографии

ПЭТ-сканеры широко используются и играют важную роль в клинической онкологии.

«Еще один важный шаг в развитии медицины в нашей республике. Мы открыли в Стерлитамаке центр позитронно-эмиссионной томографии. Новейшие технологии позволят нашим врачам качественнее проводить диагностику, как можно раньше выявлять новообразования и выбирать правильную тактику борьбы с болезнями. Это самые точные исследования при онкологии, которые делают лечение максимально эффективным.

Важно, что услуги в медцентре пациенты будут получать по ОМС, бесплатно.

Первый ПЭТ-центр в Башкортостане появился несколько лет назад в Уфе – мы одними из первых в стране начали осваивать ядерные медицинские технологии. Он успешно работает, и за это время здесь спасли тысячи жизней.

Два года назад проект компании "МедИнвестГруп" о строительстве ПЭТ-центра в Стерлитамаке, во втором по величине городе республики, прошел через наш "Инвестчас". Благодаря совместным усилиям инвестора и поддержке республики качественная, суперсовременная диагностика стала доступна жителям всего юга Башкортостана.

При этом мы уже думаем на перспективу. Договорились с компанией "МедИнвестГруп" о создании центра лучевой терапии в Стерлитамаке. В Уфе к строительству центра ядерной медицины приступает "Росатом", этот проект мы также обсудили на одном из наших инвестчасов. Будем активно развивать это направление. Оно востребовано и очень актуально», – написал Радий Хабиров.