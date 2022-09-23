Уфимский аэропорт встретит трехмиллионного пассажира

«Сегодня Международный аэропорт Уфы приветствует трехмиллионного пассажира. Его имени мы пока не знаем, но уже известно, что он прилетит из Екатеринбурга самолетом авиакомпании Utair.

Достижение очень весомое. Во-первых, этого показателя мы достигли раньше других регионов в Приволжье. Во-вторых – это случилось на восемь дней раньше, чем год назад.

Что это значит для нас? Несмотря на все сложности, ограничения полетов в некоторые привычные для наших жителей города и страны, пассажиропоток увеличивается. У людей растет потребность в деловых и туристических поездках. Из Уфы открываются новые рейсы, внутренние и международные. Всего сегодня в маршрутной сети нашего авиаузла – 60 направлений.

Во многом успехи стали возможны благодаря федеральной программе поддержки авиаперевозок. Работает и наша республиканская программа субсидирования региональных маршрутов», – написал Радий Хабиров.