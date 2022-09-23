В Башкортостане замглавы района обвиняется в коррупции

Следствие считает, что Радиф Аксанов предложил своему знакомому покровительство и помощь при выполнении работ по добыче песка в Краснокамском районе.

За это чиновник потребовал взятку в размере 200 тыс. рублей. 20 сентября он был арестован с поличным, когда, находясь в автомобиле, получил часть суммы в размере 15 тыс. рублей.

Суд постановил избрать в отношении Аксанова меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца – до 21 ноября текущего года.