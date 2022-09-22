Бывший хоккеист «Салавата Юлаева» признал, что дал взятку ради получения военного билета

Как сообщает агентство «Башинформ», спортсмен признал свою вину в даче взятки в размере 159 тыс. рублей сотруднику военкомата через посредника ради получения военного билета без прохождения службы.

Из-за неявки свидетеля заседание перенесли на на 10.00 28 сентября.

Ранее 25-летний хоккеист «Салавата Юлаева» Михаил Воробьев в аналогичной ситуации после признания вины по статье «покушение на дачу взятки в крупном размере» получил штраф в два млн рублей. 22-летний вратарь Анвар Сулейманов получил пять лет лишения свободы условно с испытательном сроком на четыре года.