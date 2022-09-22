В Уфе после реконструкции открылась Шакшинская развязка

«Сегодня мы открываем после реконструкции Шакшинскую развязку, которая связывает этот уфимский микрорайон с трассой М-5 "Урал". Работы шли все лето, и въезд в Шакшу с федеральной автодороги на это время пришлось закрыть. Мера вынужденная – старый путепровод с нагрузкой не справлялся.

Теперь здесь – отличная новая развязка, которая выполнена по типу неполного клеверного листа – 5 съездов и путепровод над дорогой длиной 85 метров. Пропускная способность выросла, а ездить стало комфортно, спокойно и безопасно.

Эта развязка – часть большой работы, которую наши коллеги из Упрдор "Приуралье" начали в 2019 году. Она предполагает реконструкцию участка длиной 14,3 км. В результате дорога станет шестиполосной, появятся новый мост через реку Юрмаш, путепровод через железную дорогу, надземные пешеходные переходы.

Трасса будет освещена, также ее оборудуют автоматизированной системой дорожного движения, которая будет оповещать о возможных опасностях на дороге. По плану все работы должны завершиться в 2023 году», – написал Радий Хабиров.