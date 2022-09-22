Радий Хабиров обратился к жителям Башкортостана в связи с частичной мобилизацией

«Президент России, верховный главнокомандующий Владимир Владимирович Путин подписал указ о проведении частичной мобилизации. Это вынужденное, но необходимое и взвешенное решение. Наш долг – выступить единым фронтом на защиту Отечества, братских народов Донбасса, Херсонщины, Запорожья, которые, выразив свою волю в предстоящих референдумах, хотят вернуться в российскую семью.

Россияне могут быть уверены в обеспечении независимости и территориальной целостности страны. Наша армия обладает новейшим вооружением, многие виды которого не имеют аналогов в мире.

Решение о мобилизации касается не всех мужчин. Речь идет о тех, кто находится в запасе, имеет боевой опыт, нужную военно-учетную специальность и крепкое здоровье. Наши резервисты всегда знали, что родина вновь может призвать их для защиты рубежей, и были к этому готовы. Такое время пришло.

Военный комиссариат республики проводит все необходимые мероприятия. В республике создан мобилизационный штаб, который координирует работу по выполнению указа верховного главнокомандующего. Уверен – мы эффективно и в срок решим задачи, поставленные главой государства», – сказал Радий Хабиров.