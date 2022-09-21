Инфляция в Башкортостане замедляется четвертый месяц подряд

В августе инфляция в годовом выражении составила 14,6% против 15,6% месяцем ранее.

Ситуация лучше, чем в среднем по ПФО (14,8%), но чуть хуже, чем в среднем по России (14,3%).

В качестве основных причин снижения инфляции Банк России называет рост предложения отдельных категорий товаров, ослабление потребительского спроса и различные меры господдержки.

Основной вклад в замедление роста цен на продукты в последние месяцы вносят овощи благодаря хорошему урожаю местных производителей и наращивания импортных поставок овощей и фруктов.

Эмбарго стран ЕС и США на импорт российского золота привело к падению цен на ювелирные украшения за счет насыщения рынка.

Кроме того, из-за снижения спроса и налаживания новых каналов поставок замедлился рост цен на бытовую технику и электронику.

По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики в 2022 году инфляция составит 11–13%, в 2023 году снизится до 5–7% и вернется к целевым 4% в 2024 году.