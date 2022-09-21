В Башкортостане переселенцы из ЛДНР и Украины будут получать выплаты

Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации, указ уже вступил в силу.

Выплаты будут производиться Министерством труда через МФЦ. Финансируется пособие из федерального бюджета, республика на эти цели получила 141,5 млн рублей.

Эти выплаты в конце августа анонсировал президент Владимир Путин. Они подразумевают ежемесячную пенсионную выплату, пособие инвалидом и единовременную выплату по беременности (по 10 тыс. рублей), а также единовременную выплату при рождении ребенка (20 тыс. рублей) и доплаты ветеранам Великой Отечественной войны (5 тыс. рублей в месяц).