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В Уфе ограничили движение транспорта по улице Ленина

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Администрация Уфы предупреждает об ограничении движения на одной из наиболее загруженных улиц центра города и просит заранее планировать маршруты.

С сегодняшнего дня, 20 сентября, до 30 ноября 2022 года будет перекрыта одна полоса проезжей части улицы Ленина на участке от Коммунистической до Кирова.

В этот период на данном участке будут вестись работы по замене покрытия тротуаров и переустройству электросетей.

На сегодняшний день в Уфе до ноября перекрыта улица Бельская, на длительный срок закрыта Пугачева из-за реконструкции. На пересечении Пугачева, Бородинской и Армавирской строят развязку, это один из объектов крупного инфраструктурного проекта комплексной застройки территории «Южные ворота», возводимых к 450-летию основания города.

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