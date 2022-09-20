Вертолеты, вездеходы и ретроавтомобили: в Уфе проходит выставка техники

«В Уфе в эти дни проходит большое мероприятие – первый международный конгресс "Транспорт и строительство".

Много площадок, гости самого высокого уровня, встречи, соглашения – программа очень насыщенная. При этом мы постарались, чтобы и нашим жителям было что посмотреть.



Поэтому приглашаю уфимцев и гостей города в парк "Конгрессный". Он расположен на ул. Рубежной, 178, напротив бывшего магазина стройматериалов. В прошлом году на этой площадке проходил финал WorldSkills Russia.



Здесь мы организовали масштабную выставку ретроавтомобилей. Можно будет посмотреть спецтехнику, которую производят российские и белорусские компании, в том числе квадроциклы, квадрокоптеры и вертолеты. А еще гостей ждет гастрофестиваль и шоу-программа – выступления наших коллективов и артистов из Беларуси», – написал Радий Хабиров.