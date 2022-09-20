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Вертолеты, вездеходы и ретроавтомобили: в Уфе проходит выставка техники

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Глава Башкортостана Радий Хабиров в соцсетях пригласил жителей и гостей Уфы в парк «Конгрессный», где сегодня проходит большая выставка.

vk.com/radiyhabirov

vk.com/radiyhabirov

vk.com/radiyhabirov

vk.com/radiyhabirov

vk.com/radiyhabirov

«В Уфе в эти дни проходит большое мероприятие – первый международный конгресс "Транспорт и строительство".

Много площадок, гости самого высокого уровня, встречи, соглашения – программа очень насыщенная. При этом мы постарались, чтобы и нашим жителям было что посмотреть.

Поэтому приглашаю уфимцев и гостей города в парк "Конгрессный". Он расположен на ул. Рубежной, 178, напротив бывшего магазина стройматериалов. В прошлом году на этой площадке проходил финал WorldSkills Russia.

Здесь мы организовали масштабную выставку ретроавтомобилей. Можно будет посмотреть спецтехнику, которую производят российские и белорусские компании, в том числе квадроциклы, квадрокоптеры и вертолеты. А еще гостей ждет гастрофестиваль и шоу-программа – выступления наших коллективов и артистов из Беларуси», – написал Радий Хабиров.

vk.com/radiyhabirov

vk.com/radiyhabirov

vk.com/radiyhabirov

vk.com/radiyhabirov

vk.com/radiyhabirov

Площадка открылась сегодня, 20 сентября, и будет работать до 19.30 пятницы, 23 сентября.

Международный конгресс подразумевает деловую и развлекательную программы. В повестке – вопросы цифровизации, развития, импортозамещения, а также применения новых технологий, антикризисных мер и реализация программ поддержки ведущих отраслей экономики.

В Уфу приехали ведущие девелоперы, эксперты, производители строительных материалов, представители финансового сектора, компании дорожно-транспортной отрасли России и дружественных стран.

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