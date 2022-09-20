18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Полиция ищет злоумышленников, укравших кабель на трассе «Уфа – Оренбург»

Поделиться:

В конце августа на совещании в правительстве республики представитель Федерального управления автомобильных дорог «Приуралье» Александр Михайлов заявил, что освещение на трассе «Уфа – Оренбург» не работает из-за кражи кабеля.

«По строительно-монтажной части работы завершены. Из 113 километров на 30 освещение работает. На 66 километрах идет переподключение кабеля в связи с тем, что произведена кража. На этой неделе мы переподключим кабель и включим освещение в полном объеме. К сожалению, большие объемы кабеля украдены, заявления все написаны», – рассказал тогда представитель управления.

Как сообщили в МВД Башкортостана в ответ на обращение агентства «Башинформ», в июне и ноябре 2021 года были приняты заявления от руководства участков ООО «Дортрансстрой» и «Импульс» о краже 170 и 302 метров силового медного кабеля, предназначенного для наружного электроосвещения проезжей части.

Были возбудили уголовные дела по статье «кража» в отношении неустановленного лица, но затем их приостановили «в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого». На сегодняшний расследование продолжается.

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: