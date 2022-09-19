Уфимские полицейские пытались сдать в макулатуру 2 тыс. уголовных дел

При досмотре в прицепе грузовика, следовавшего в Узбекистан, пограничники нашли спрессованные тома уголовных дел – всего порядка двух тысяч дел.

Оказалось, что они принадлежали уфимскому отделу полиции №3. Треть из них по документам была уничтожена, остальные числились на архивном хранении.

В ходе расследования выяснилось, что дела в макулатуру сдали старший лейтенант и майор этого отдела, выручив семь тысяч рублей. Полицейским грозит уголовная ответственность, так как материалы дел должны уничтожаться в присутствии спецкомиссии.