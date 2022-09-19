В Башкортостане досрочно начали подачу тепла

В 16 муниципалитетах подали отопление в социальный объекты. Всего таких объектов 683 – в основном это детсады, школы и больницы.

В Межгорье, а также в Бижбулякском, Дуванском, Дюртюлинском, Калтасинском, Салаватском и Чекмагушевском районах уже дали тепло в жилых многоквартирных домах.

Жители Уфы по вопросам, связанным с отоплением, могут обращаться в ситуационный центр ЕДДС, который работает круглосуточно и без выходных по номеру: +7 (347) 277-09-11.

Вопросы по подключению тепла также можно задать в ресурсоснабжающие организации:

– ООО «БашРТС» – 8-800-511-30-15 (с 8.30 до 17.30 в будние дни и с 9.00 до 18.00 в субботу);

– МУП УИС – 8-800-250-52-80 (с 8.00 до 19.00 в будние дни и с 9.00 до 18.00 в субботу).