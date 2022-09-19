Уфимцы массово жалуются на отсутствие остановочных павильонов

Одной из наиболее «фонящих» тем за последнюю неделю оказалось отсутствие остановочных павильонов на новой объездной дороге в Кузнецовском Затоне.

«Общественный транспорт переориентировали, но остановочных павильонов нет. Карманы так называемые оборудовали, но люди стоят под дождем.

Администрация Уфы отвечает, что установит павильоны до 22 сентября 2022 года», – сообщила Прочаковская.

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев, отвечая на вопрос Радия Хабиров, подтвердил, что павильоны будут установлены в срок.

Дорога протяженностью 3,2 км была построена в этом году для объезда ремонтируемой улицы Пугачева. Она проходит по улицам Геофизиков – Испытателей – Бородинской.