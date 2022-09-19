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Уфимцы массово жалуются на отсутствие остановочных павильонов

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Начальник Управления главы республики по социальным коммуникациям Елена Прочаковская отчиталась о статистике обращений жителей в системе «Инцидент-менеджмент».

Одной из наиболее «фонящих» тем за последнюю неделю оказалось отсутствие остановочных павильонов на новой объездной дороге в Кузнецовском Затоне.

«Общественный транспорт переориентировали, но остановочных павильонов нет. Карманы так называемые оборудовали, но люди стоят под дождем.

Администрация Уфы отвечает, что установит павильоны до 22 сентября 2022 года», – сообщила Прочаковская.

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев, отвечая на вопрос Радия Хабиров, подтвердил, что павильоны будут установлены в срок.

Дорога протяженностью 3,2 км была построена в этом году для объезда ремонтируемой улицы Пугачева. Она проходит по улицам Геофизиков – Испытателей – Бородинской.

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