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Тепло и пасмурно: погода в Уфе 19-23 сентября

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Вторая половина сентября обещает быть по-осеннему мрачной, но, по крайней мере, не такой промозглой, как первая. Прогноз на ближайшую рабочую неделю.

По прогнозу Гидрометцентра, на этой неделе солнца в Уфе будет очень мало, как, впрочем, и осадков.

Понедельник, 19 сентября: до +26°, облачно, небольшой кратковременный дождь, в ночь на вторник – +15°, без осадков.

Вторник, 20 сентября: до +23°, облачно, без осадков, в ночь на среду – +13°, без осадков.

Среда, 21 сентября: до +23°, облачно, без осадков, в ночь на четверг – +12°, без осадков.

Четверг, 22 сентября: до +24°, облачно, без осадков, в ночь на пятницу – +12°, небольшой кратковременный дождь.

Пятница, 23 сентября: до +21°, облачно, без осадков, в ночь на субботу – +12°, без осадков.

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