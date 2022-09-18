Тепло и пасмурно: погода в Уфе 19-23 сентября

По прогнозу Гидрометцентра, на этой неделе солнца в Уфе будет очень мало, как, впрочем, и осадков.

Понедельник, 19 сентября: до +26°, облачно, небольшой кратковременный дождь, в ночь на вторник – +15°, без осадков.

Вторник, 20 сентября: до +23°, облачно, без осадков, в ночь на среду – +13°, без осадков.

Среда, 21 сентября: до +23°, облачно, без осадков, в ночь на четверг – +12°, без осадков.

Четверг, 22 сентября: до +24°, облачно, без осадков, в ночь на пятницу – +12°, небольшой кратковременный дождь.

Пятница, 23 сентября: до +21°, облачно, без осадков, в ночь на субботу – +12°, без осадков.