В Уфе отключат воду в четырех районах

19 сентября

Калининский район, холодная и горячая вода, с 10.00 до 24.00:

Мушникова – 7/3, 9/5.

20 сентября

Орджоникидзевский район, холодная и горячая вода, с 10.00 до 17.00:

Вологодская – 64, 66, 68.

Богдана Хмельницкого – 123, 125, 125/1, 127, 127/1, 129, 131.

Кремлевская – 76, 76/1.

Октябрьский район, холодная и горячая вода, с 10.30 до 18.30:

Шафиева – 25, 27, 27/1, 29, 29/1, 37/2.

Комсомольская – 138, 142, 142/2, 146.

21 сентября

Калининский район, холодная вода, с 10.00 до 20.00:

Интернациональная – 95/1, 97.

Первомайская – 58/1, 58/2, 62, 64, 64/1, 66/2.

Гончарова – 5.

Октябрьский район, холодная вода, с 10.00 до 20.00:

Академика Королева – 1, 3, 3/1.

Максима Рыльского – 3, 5, 7.

Советский район, холодная и горячая вода, с 10.30 до 18.30:

Менделеева – 153/1, 153/2, 153/3, 155/1, 155/3.

Обская – 2, 3а, 5, 5/1, 6, 7, 8.

Красноводская – 22.

22 сентября

Калининский район, холодная вода, с 10.00 до 22.00:

Мушникова – 13/6, 13/7, 13/8.

Советский район, холодная вода, с 10.30 до 18.30:

Айская – 64/2, 64/3, 64/4.