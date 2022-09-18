В Уфе отключат воду в четырех районах

Предприятие «Уфаводоканал» опубликовало график планового отключения воды в городе с 19 по 25 сентября 2022 года.
19 сентября
Калининский район, холодная и горячая вода, с 10.00 до 24.00:
Мушникова – 7/3, 9/5.
20 сентября
Орджоникидзевский район, холодная и горячая вода, с 10.00 до 17.00:
Вологодская – 64, 66, 68.
Богдана Хмельницкого – 123, 125, 125/1, 127, 127/1, 129, 131.
Кремлевская – 76, 76/1.
Октябрьский район, холодная и горячая вода, с 10.30 до 18.30:
Шафиева – 25, 27, 27/1, 29, 29/1, 37/2.
Комсомольская – 138, 142, 142/2, 146.
21 сентября
Калининский район, холодная вода, с 10.00 до 20.00:
Интернациональная – 95/1, 97.
Первомайская – 58/1, 58/2, 62, 64, 64/1, 66/2.
Гончарова – 5.
Октябрьский район, холодная вода, с 10.00 до 20.00:
Академика Королева – 1, 3, 3/1.
Максима Рыльского – 3, 5, 7.
Советский район, холодная и горячая вода, с 10.30 до 18.30:
Менделеева – 153/1, 153/2, 153/3, 155/1, 155/3.
Обская – 2, 3а, 5, 5/1, 6, 7, 8.
Красноводская – 22.
22 сентября
Калининский район, холодная вода, с 10.00 до 22.00:
Мушникова – 13/6, 13/7, 13/8.
Советский район, холодная вода, с 10.30 до 18.30:
Айская – 64/2, 64/3, 64/4.
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