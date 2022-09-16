В Уфе подорожал проезд в электротранспорте

С сегодняшнего дня, 16 сентября, МУЭТ Уфы поднял тарифы на проезд в трамваях и троллейбусах.
vk.com/ufa
В соответствии с постановлением администрации Уфы от первого июня текущего года, тарифы составили:
– за наличный расчет, по банковской карте – 30 рублей;
– по карте «Алга» – 25 рублей для взрослых и 15 рублей для школьников.
Об этом повышении администрация города предупреждала еще в начале августа. Устанавливаются максимальные тарифы, утвержденные Ратмиром Мавлиевым в начале июня.
Это будет второе повышение тарифов с лета. С первого июля стоимость проезда составляет: за наличный расчет и по банковской карте – 25 рублей, по карте «Алга» – 22 рубля, по карте школьника – 13 рублей.
Комментарии (0)