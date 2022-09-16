В Уфе подорожал проезд в электротранспорте

В соответствии с постановлением администрации Уфы от первого июня текущего года, тарифы составили:

– за наличный расчет, по банковской карте – 30 рублей;

– по карте «Алга» – 25 рублей для взрослых и 15 рублей для школьников.

Об этом повышении администрация города предупреждала еще в начале августа. Устанавливаются максимальные тарифы, утвержденные Ратмиром Мавлиевым в начале июня.

Это будет второе повышение тарифов с лета. С первого июля стоимость проезда составляет: за наличный расчет и по банковской карте – 25 рублей, по карте «Алга» – 22 рубля, по карте школьника – 13 рублей.