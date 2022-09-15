Мэр Кумертау получил выговор после прокурорской проверки

В результате прокурорской проверки выяснилось, что в декабре 2021 года мэр Кумертау Олег Фролов по результатам конкурса назначил на должность начальницы отдела городского хозяйства свою знакомую, с которой раньше работал в другом месте.

Но на момент трудоустройства у женщины не было высшего профессионального образования, то есть квалификационным требованиям она не соответствовала.

В дальнейшем Фролов возложил на эту женщину обязанности своего заместителя по вопросам ЖКХ и городского хозяйства.

Прокуратура внесла в адрес председателя Горсовета Кумертау представление и оспорила распоряжение о приеме на работу. Результат конкурса признали недействительным, женщину понизили в должности, а Олегу Фролову объявили выговор.