Мэр Кумертау получил выговор после прокурорской проверки

В Башкортостане прокуратура заинтересовалась исполнение антикоррупционного законодательства в деятельности администрации города Кумертау.
vk.com/Олег Фролов
В результате прокурорской проверки выяснилось, что в декабре 2021 года мэр Кумертау Олег Фролов по результатам конкурса назначил на должность начальницы отдела городского хозяйства свою знакомую, с которой раньше работал в другом месте.
Но на момент трудоустройства у женщины не было высшего профессионального образования, то есть квалификационным требованиям она не соответствовала.
В дальнейшем Фролов возложил на эту женщину обязанности своего заместителя по вопросам ЖКХ и городского хозяйства.
Прокуратура внесла в адрес председателя Горсовета Кумертау представление и оспорила распоряжение о приеме на работу. Результат конкурса признали недействительным, женщину понизили в должности, а Олегу Фролову объявили выговор.
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