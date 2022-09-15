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Парламент Башкортостана планирует упразднить Конституционный суд

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Депутаты Госсобрания республики на ближайшем пленарном заседании примут закон об упразднении Конституционного суда.

Фото: Наиль Лукманов

Конституционный суд, существующий в республике с 1996 года, прекратит деятельность с 31 декабря 2022 года.

Решение об упразднении региональных конституционных судов было принято Госдумой еще в 2020 году. Их заменят конституционными советами при законодательных собраниях.

«Федеральным законодательством предусмотрено упразднение в срок до первого января 2023 года конституционных (уставных) судов субъектов Российской Федерации. Законопроект устанавливает, что рассмотрение Конституционным судом дел, принятых к производству, должно быть завершено и решения по ним должны быть приняты в срок до 30 декабря 2022 года. Осуществление мероприятий по упразднению Конституционного Суда предлагается возложить на правительство республики», – прокомментировал спикер парламента Константин Толкачев.

Конституционный совет Башкортостана будет анализировать и мониторить законодательство «на предмет его соответствия духу и букве» Конституции республики.

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