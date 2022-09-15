В Башкортостане за неделю подорожали некоторые продукты

Согласно отчету Башстата, из продовольственных товаров в этот период сильнее всего подорожали огурцы (3,8%) и бананы (2,1%).

Умеренно поднялись цены на некоторые другие продукты, в том числе на сухие молочные смеси для детского питания и помидоры (по 1,8%), а также на шоколадные конфеты (1,7%).

По-прежнему сохраняется тенденция падения цен на некоторые овощи: в отчетный период сильнее всего подешевели лук (8,8%), картофель (4,2%), морковь (4%) и капуста (3,3%).

Также снизились цены на яблоки (3,4%), консервы мясные для детского питания (2,4%) и муку (2,2%).

С полным списком можно ознакомиться на сайте Башстата. Стоит отметить, что исследование проводилось на основании выборочного мониторинга и не отражает динамику цен на конкретный вид товара или в каком-либо отдельном магазине.