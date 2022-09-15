ГИБДД Башкортостана предупреждает о массовых проверках водителей

Сегодня, 15 сентября, ГИБДД республики проводит мероприятия, направленные на профилактику дорожно-транспортных происшествий.
Проверки проводятся в Стерлитамакском районе на 105 км дороги Уфа – Оренбург совместно с судебными приставами.
В ходе рейда особое внимание сотрудниками госавтоинспекции уделяется соблюдению законодательства водителями автобусов, участвующих в межрегиональных и междугородных перевозках.
«Призываем пассажиров с пониманием отнестись к проводимым мероприятиям по проверке безопасности перевозок на транспорте, так как усилия сотрудников ГИБДД направлены на самое главное – сохранение жизни и здоровья людей», – говорится в сообщении ведомства.
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