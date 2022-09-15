18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

ГИБДД Башкортостана предупреждает о массовых проверках водителей

Поделиться:

Сегодня, 15 сентября, ГИБДД республики проводит мероприятия, направленные на профилактику дорожно-транспортных происшествий.

Проверки проводятся в Стерлитамакском районе на 105 км дороги Уфа – Оренбург совместно с судебными приставами.

В ходе рейда особое внимание сотрудниками госавтоинспекции уделяется соблюдению законодательства водителями автобусов, участвующих в межрегиональных и междугородных перевозках.

«Призываем пассажиров с пониманием отнестись к проводимым мероприятиям по проверке безопасности перевозок на транспорте, так как усилия сотрудников ГИБДД направлены на самое главное – сохранение жизни и здоровья людей», – говорится в сообщении ведомства.

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: