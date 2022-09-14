Мэр Уфы показал фото обновленного парка

«Укладка тротуарной плитки, установка малых архитектурных форм, детских и спортивных площадок – благоустройство Центрального парка в Деме продолжается. Держим на контроле.

Рядом, буквально через дорогу, скоро появится "Аллея сказок" – высадим порядка 70 разных деревьев. Здесь подготовка к осенней акции #ЗеленаяБашкирия идет полным ходом, как и в других районах города», – написал Ратмир Мавлиев.

По состоянию на начало сентября в парке установлены скейт-площадка и сцена, продолжается обустройство оснований под брусчатку и укладка покрытия, завершается устройство инженерных сетей и системы видеонаблюдения. Всего планируют установить 58 малых архитектурных форм, они уже создаются.

Реконструкция и благоустройство парка приурочены к 450-летнему юбилею Уфы. Основные работы будут завершены до конца осени 2022 года.