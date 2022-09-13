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В Башкортостане подняли плату за эвакуацию машин на штрафстоянку

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Премьер-министр правительства республики Андрей Назаров подписал постановление о повышении платы за перемещение и хранение задержанных автомобилей.

Плата за эвакуацию автомобиля повысилась сразу на 70% – с 1500 до 2557 рублей.

Это первая за 10 лет индексация тарифов, и коснулась она и расценок за пребывание автомобилей на штрафстоянке:

– для автомобилей категории «А» тариф составит 20 рублей в час;

– категории «B» и «D» (меньше 3,5 тонны) – 40 рублей в час;

– категория «D» (больше 3,5 тонны) – 80 рублей в час;

– категории «C» и «E» – 80 рублей в час;

– негабаритный транспорт – 120 рублей в час.

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