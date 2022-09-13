В Башкортостане подняли плату за эвакуацию машин на штрафстоянку

Премьер-министр правительства республики Андрей Назаров подписал постановление о повышении платы за перемещение и хранение задержанных автомобилей.
Плата за эвакуацию автомобиля повысилась сразу на 70% – с 1500 до 2557 рублей.
Это первая за 10 лет индексация тарифов, и коснулась она и расценок за пребывание автомобилей на штрафстоянке:
– для автомобилей категории «А» тариф составит 20 рублей в час;
– категории «B» и «D» (меньше 3,5 тонны) – 40 рублей в час;
– категория «D» (больше 3,5 тонны) – 80 рублей в час;
– категории «C» и «E» – 80 рублей в час;
– негабаритный транспорт – 120 рублей в час.
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