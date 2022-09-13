Сколько квартир в Уфе можно купить, продав «однушку» в Москве?

Средняя квартира вторичного рынка в Москве стоит 16 911 262 рубля, или 317 223 рубля за квадратный метр.

Однако большинство москвичей ютится в домах советской постройки, в не самых просторных и комфортных квартирах, средняя цена которых составляет 10 844 685 рублей – ее-то эксперты и взяли за исходную точку расчетов.

Продав такую квартиру, москвичи могут приобрести практически такую же «однушку» в Сочи на 42 кв. м или в Питере на 54 кв. м (берется средняя цена на вторичном рынке).

Во Владивостоке реально купить квартиру площадью в 66 кв. м, в Севастополе – 67 кв. м. А переехав за МКАД, в Московскую область, можно обзавестись уже 79 «квадратами».

В Казани, Калининграде, Якутске, Симферополе и Ленинградской области – еще больше: речь идет уже о квартире в 80-90 кв. м, ну или о двух небольших студиях.

Уфа в этом рейтинге не попала в первую двадцатку (21 строчка): при средней цене 97 933 рубля за «квадрат» москвич сможет приобрести 111 метров жилья, либо две однокомнатных квартиры.

И это еще не самое выгодное предложение: в Челябинске, Оренбурге, Саратове и многих других городах на те же деньги можно купить 150+ кв. м, или три квартиры, в Кургане и Магнитогорске – четыре квартиры, а в Нижнем Тагиле – целых пять!