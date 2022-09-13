Башкортостан выделит 58,4 млн рублей на компенсацию перехода на газ водителям

«Правительство России в два раза увеличило долю субсидирования расходов по переводу автомобилей с бензина на газ. Водители смогут возместить 48% стоимости работ, вместо ранее действующих 24%. Соответствующее постановление подписал Глава Кабмина Михаил Мишустин.

На эти цели из бюджета республики мы направим 58,4 млн рублей. Частные лица, малый и средний бизнес смогут претендовать на повышенный коэффициент – субсидия будет умножаться вдвое.

Для легкового автомобиля скидка составит до 75 тысяч рублей; для легкого грузового транспорта типа "Газель" – до 86 тысяч рублей; для автобусов и грузовых автомобилей – до 300 тысяч рублей.



В Башкортостане для автомобилей, работающих на природном газе, также предоставляется льгота 50% по транспортному налогу», – написал Назаров.