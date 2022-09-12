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В Уфе из-за ремонта путей ограничат движение транспорта в двух точках

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Администрация Уфы предупреждает об ограничении движения транспорта и просит заранее планировать маршруты.

С 21:00 12 сентября до 7:30 13 сентября будут производиться аварийные работы на железнодорожном переезде 1622 км перегона Уфа – Черниковка (улица Сафроновский проезд).

На время работ движение транспорта через переезд будет закрыто.

14 сентября с 6:00 до 10:00 будут ремонтировать пути на железнодорожном переезде 21 км (поселок Зинино).

Движение перекроют на 30-40 минут и откроют до утреннего часа пик. На месте будет дежурить регулировщик.

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