Куда обращаться в Уфе по вопросам отопления?

Отопление в городе начнут включать после того, как установится среднесуточная температура ниже +8° в течение пяти суток подряд.

По вопросам, связанным с отоплением, жители Уфы могут обращаться в ситуационный центр ЕДДС, который работает круглосуточно и без выходных по номеру: +7 (347) 277-09-11.

Вопросы по подключению тепла также можно задать в ресурсоснабжающие организации:

– ООО «БашРТС» – 8-800-511-30-15 (с 8.30 до 17.30 в будние дни и с 9.00 до 18.00 в субботу);

– МУП УИС – 8-800-250-52-80 (с 8.00 до 19.00 в будние дни и с 9.00 до 18.00 в субботу).