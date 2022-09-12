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Радий Хабиров высказался о включении отопления в Башкортостане

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12 сентября на совещании в правительстве республики Радий Хабиров обратился к мэру Уфы Ратмиру Мавлиеву и и.о. министра ЖКХ Башкортостана Ирине Головановой.

«В ближайшее время потеплеет немного. Уфа, вы, как миллионник, будьте готовы. У нас сейчас очень ответственный период, начало отопительного сезона.

Когда мы поймем, что необходимо начать подачу тепла, вы должны оперативно включить отопление. Мы все померзли уже немного в эти дни.

Самое главное – людям надо объяснять это. Много обращений по этому поводу. Ваша задача состоит в том, чтобы как только придет время – сразу включить тепло, так что сейчас проводите необходимые подготовительные работы», – сказал Радий Хабиров.

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