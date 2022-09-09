В Башкортостане открылся новый завод по производству стройматериалов

«Завод "Башкирский лесъ" в Учалинском районе будет производить высококачественную лиственную влагостойкую фанеру.

Сегодня мы его открыли. В перспективе, когда инвестпроект будет полностью реализован, здесь наладят и выпуск ориентированно-стружечных плит. Уверен, продукция будет очень востребована – сфера строительства развивается, и фанера пользуется большим спросом. К 2024 году штат сотрудников планируют расширить до 110 человек.

Этот проект мы рассмотрели на республиканском "Инвестчасе" в июле 2021 года. Бизнес-шериф и администрация Учалинского района сопровождали его на всех этапах, предпринимателю помогли с арендой участка, подведением коммуникаций, получением субсидии на приобретение техники.

Вы знаете, что в республике работает и отдельная программа поддержки лесоперерабатывающей промышленности, и сейчас мы думаем о ее расширении, чтобы таких предприятий появлялось больше.

У инвестора уже есть аналогичное производство в Тульской области. А в Башкортостане предприниматель активно включился в работу по развитию газозаправочной инфраструктуры – строительству АГНКС и завода по производству газовых баллонов», – написал Радий Хабиров.