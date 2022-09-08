ГИБДД Башкортостана предупреждает о массовых проверках водителей

Сегодня, восьмого сентября, ГИБДД республики проводит мероприятия, направленные на профилактику дорожно-транспортных происшествий.
Массовые проверки проходят в Уфимском районе на 1323 км автодороги Москва – Казань – Уфа.
В ходе рейда особое внимание сотрудниками госавтоинспекции уделяется соблюдению законодательства таксистами и водителями общественного транспорта.
«Призываем пассажиров с пониманием отнестись к проводимым мероприятиям по проверке безопасности перевозок на транспорте, так как усилия сотрудников ГИБДД направлены на самое главное – сохранение жизни и здоровья людей», – говорится в сообщении ведомства.
Комментарии (0)