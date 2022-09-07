Изменится маршрут электропоезда «Ласточка» из Уфы

С 10 сентября маршрут поездов № 7156/7153 «Уфа – Иглино» продлевается до станции Улу-Теляк. Поезда по-прежнему будут ходить ежедневно.

Новый график

Уфа: отправление – 9.00;

Иглино: прибытие – 9.42, отправление – 9.43;

Улу-Теляк: прибытие – 10.25.

Улу-Теляк: отправление – 12.36;

Иглино: прибытие – 13.22, отправление – 13.23;

Дема: прибытие – 14.23.

Время местное

«Ласточка» – это электропоезд нового поколения, каждый вагон в нем оборудован климатической установкой, розетками, специальными площадками для багажа, подъемниками для инвалидов и системами обеззараживания воздуха.