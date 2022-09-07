На строительство участков трассы М-7 в Башкортостане потратят более 57 млрд рублей

На портале госзакупок опубликована информация об утверждении подрядчика на строительство и реконструкцию участков автомобильной дороги М-7.
Участки расположены в обход населенных пунктов Исаметово, Верхнеяркеево, Лаяшты, Ишкарово и Асяново в Башкортостане.
Заказчик – ФКУ УПРДОР «Приуралье», работы проведет московская компания «Автобан».
Тендер подразумевает строительство и реконструкцию двух мостов, девяти развязок, 26 путепроводов и 18 проездов к населенным пунктам. Проезжая часть должна быть четырехполосной.
Общая сумма контракта составляет 57,1 млрд рублей, работы завершатся к 30 сентября 2025 года.
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