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На строительство участков трассы М-7 в Башкортостане потратят более 57 млрд рублей

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На портале госзакупок опубликована информация об утверждении подрядчика на строительство и реконструкцию участков автомобильной дороги М-7.

Участки расположены в обход населенных пунктов Исаметово, Верхнеяркеево, Лаяшты, Ишкарово и Асяново в Башкортостане.

Заказчик – ФКУ УПРДОР «Приуралье», работы проведет московская компания «Автобан».

Тендер подразумевает строительство и реконструкцию двух мостов, девяти развязок, 26 путепроводов и 18 проездов к населенным пунктам. Проезжая часть должна быть четырехполосной.

Общая сумма контракта составляет 57,1 млрд рублей, работы завершатся к 30 сентября 2025 года.

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