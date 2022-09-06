Радий Хабиров хочет забрать у муниципалитетов право выдавать разрешения на строительство

«Всем главам муниципалитетов: это вы были против, когда я предложил забрать право выдавать разрешения на строительство и передать его на уровень правительства.

Тогда мы очень внимательно рассматривали бы такие ситуации, а не так, что Муслимов выдал разрешение, вы его уволили, но у предпринимателя уже на руках документы. Теперь вы бегаете по этой ситуации и пытаетесь что-то решать.

И второе, что меня волнует: к людям вы будете ходить. Пока мне не понятно, что там происходит, вы занимайтесь этим вопросом. Вы выдали разрешение и вы будете этим заниматься, не я. Людям надо объяснять позицию.

Разберитесь, есть там нарушения или нет. Если есть, то надо доказать их в суде. Я об этой ситуации узнал потому, что там уже шесть или семь дольщиков появилось. Разберитесь в судьбе этого дома, и если вы все упустили – значит, дом построят.

Если люди против – вы с ними посоветуйтесь и определите, что будет дальше. Наведите порядок, чтобы к нам сюда не прилетала эта история. Это ваша история.

Либо мы тогда с Минстроем подумаем и заберем себе право выдавать разрешения. Я выдал разрешение – я и буду отвечать. А почему я должен отвечать за вас?

Я каждый раз про себя нецензурно выражаюсь – как можно было допустить такое, что у нас в центре Уфы, на Ленина, пять или шесть домов стоят с обманутыми дольщиками? Маржинальность просто бескрайняя. То есть только воруют, и все», – сказал Радий Хабиров.