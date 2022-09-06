В «БашРТС» назвали дату завершения подготовки к отопительному сезону

«Компания "БашРТС" завершает подготовку к отопительному периоду 2022 -2023 годов. Ремонтная кампания проходит в соответствии с графиком, технологическая часть будет завершена к 15 сентября. Последующие работы на тепловых сетях и оборудовании не повлияют на подачу тепла и горячего водоснабжения. Благоустройство на объектах ремонта будет завершена до конца октября», – говорится в сообщении компании.

Параллельно тепловой инспекцией проводится проверка готовности жилых домов к осенне-зимнему периоду: изучается состояние теплового узла и коммуникаций, оцениваются результаты гидравлических испытаний и промывки внутридомовых систем теплопотребления, отдельное внимание уделяется наличию необходимых документов и паспортов оборудования.

По состоянию на шестое сентября промывка внутренних систем теплоснабжения проведена в 94,7% домов, а опрессовка завершена в 77,2% жилых домов.

При этом социально-значимые объекты готовы к осенне-зимнему периоду на 100%, все необходимые мероприятия завершены.