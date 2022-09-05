МЧС Башкортостана предупреждает о тумане и чрезвычайной пожароопасности

«06-09.09.2022 местами по республике сохранится чрезвычайная пожароопасность.

06.09.2022 на отдельных участках дорог ночью и утром туман, видимость 500 м. и менее», – говорится в сообщении МЧС.

Четвертый класс пожароопасности прогнозируется в Бурзянском и Хайбуллинском районах.

Пятый класс пожароопасности – в Абзелиловском, Аскинском, Баймакском, Бакалинском, Белокатайском, Дюртюлинском, Зилаирском, Илишевском, Караидельском, Кугарчинском, Куюргазинском, Мелеузовском и Чекмагушевском районах.

МЧС напоминает о том, что в условиях сильного тумана водителям необходимо снизить скорость движения и отказаться от лишних перестроений, обгонов, опережений.