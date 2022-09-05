Можно ли в Уфе купить жилье за миллион рублей?

Согласно исследованию, имея в распоряжении миллион рублей, в российских миллионниках в среднем можно рассчитывать на 13-15 кв. м в виде студии (в блоке бывшего общежития) или комнаты в старом панельном доме после капремонта с парой-другой соседей.

В Уфе площадь такого жилья составляет в среднем 13 кв. м, в Нижнем Новгороде – 14 кв. м, в Новосибирске – 16 кв. м. В Краснодаре студия 14,2 кв. м продается в цоколе новостройки с санузлом, бойлером и мебелью, но у нее нежилой статус.

На эти же деньги можно купить студию площадью 14 кв. м в Перми или 15,6 «квадратов» в Казани в жилом фонде, но без мебели.

Для сравнения, в Салавате за миллион рублей продают полноценную однокомнатную квартиру площадью 34,5 кв. м на третьем этаже пятиэтажки, стоящей в самом центре города.