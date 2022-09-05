Утром 5 сентября Уфа встала в пробках

Утром пятого сентября многие уфимцы опоздали на работу из-за длительных заторов на въезде в город.
Большие пробки образовались на Оренбургском тракте, Нагаевском и Демском шоссе по направлению в город.
В целом по городу по состоянию на 10:30 пробки оцениваются в два балла, сохраняются заторы на Нагаевском шоссе, улицах Пугачева и Колгуевской, загружен проезд у Монумента дружбы.
Также движение затруднено на большинстве улиц в историческом центре города и на проспекте Октября. Пробки образовываются, вероятно, из-за смены погоды.
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