Утром 5 сентября Уфа встала в пробках

Большие пробки образовались на Оренбургском тракте, Нагаевском и Демском шоссе по направлению в город.

В целом по городу по состоянию на 10:30 пробки оцениваются в два балла, сохраняются заторы на Нагаевском шоссе, улицах Пугачева и Колгуевской, загружен проезд у Монумента дружбы.

Также движение затруднено на большинстве улиц в историческом центре города и на проспекте Октября. Пробки образовываются, вероятно, из-за смены погоды.