Прохладно и дождливо: погода в Уфе 5-9 сентября

По прогнозу Гидрометцентра, на этой неделе солнца в Уфе будет очень мало, дожди обещают почти каждый день.

Понедельник, 5 сентября: до +13°, облачно с прояснениями, небольшой кратковременный дождь, в ночь на вторник – +5°, без осадков.

Вторник, 6 сентября: до +14°, облачно, без осадков, в ночь на среду – +5°, временами небольшой дождь.

Среда, 7 сентября: до +13°, облачно, небольшой дождь, в ночь на четверг – +5°, небольшой кратковременный дождь.

Четверг, 8 сентября: до +12°, облачно, небольшой дождь, в ночь на пятницу – +4°, дождь.

Пятница, 9 сентября: до +12°, облачно, небольшой дождь, в ночь на субботу – +4°, небольшой кратковременный дождь.