В Уфе возбудили уголовное дело из-за недостроенной школы

По версии следствия, должностные лица ведомства одобрили проект строительства школы в селе Булгаково Уфимского района, несмотря на то, что в смете не были учтены необходимые работы по устройству кровли и утеплению трех блоков здания школы.

На основании этого заключения по результатам торгов был подписан контракт о строительстве к августу 2021 года школы стоимостью более 350 млн рублей.

После этого в смету неоднократно вносились изменения, которые также подтверждались положительными заключениями повторных государственных экспертиз.

По результатам проверки Управление казначейства выявило нарушения при составлении сметы и несоответствие оплаченных работ фактически выполненным.

Незаконные действия должностных лиц ГАУ Управление государственной экспертизы РБ повлекли удорожание стоимости контракта более чем на 95 млн рублей и продление сроков строительства, которое до сих пор не завершено.